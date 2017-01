Ballkalender Grieskirchen & Eferding 2017

04.01.2017, 00:00 Uhr

Tanzbegeisterten und Feierwütigen bieten wir hier einen Überblick über alle Events im Jänner und Februar.

Jänner

BEZIRKE. Ausdauer brauchen Partytiger in der nächsten Zeit: Die lustige Zeit dauert heuer ziemlich lange, Faschingdienstag ist erst am 28. Februar. Und auch im Jänner warten zahlreiche Tanzbälle auf ihre Besucher.Sie haben noch einen Termin, der in unserer Liste fehlt? Dann schicken Sie ihn uns gerne an5. Jänner:: Unionball, Turnsaal der NMS6. Jänner:: Maturaball, ab 19 Uhr, Gymnasium Dachsberg7. Jänner:: Kameradschaftsbundball, 20 Uhr, Kursaal7. Jänner:: Taufkirchner Ballnacht, Veranstaltungszentrum13. Jänner:: Trachtenball, 20 Uhr, Gasthaus Roitinger14. Jänner:: ÖVP Ball, ab 20.15 Uhr Gasthaus Berghamer14. Jänner:: FID - Die Faschingsparty der Region (FF Untertressleinsbach), ab 20 Uhr, FF Untertressleinsbach14. Jänner:: Musikerball, ab 20 Uhr, Gasthaus Ozlberger20. Jänner:: Pfarrball, ab 20 Uhr, Pfarrsaal20. Jänner:: Pfarrball, 20 Uhr, Pfarrsaal21. Jänner:: Union Ball, ab 20 Uhr, Atrium21. Jänner:: Ball der Eferdinger "Magische Momente", ab 20 Uhr, Bräuhaus27. Jänner:: Pfarrfasching, ab 20 Uhr, Pfarrsaal28. Jänner:: Pfarrball, ab 20.30 Uhr, Gasthaus Kolmgut28. Jänner:: Ball Musik/UFC, ab 20 Uhr, Hoamat28. Jänner:: ÖVP-Ball, ab 20 Uhr, Musikschule28. Jänner:: Bezirksmusikerball der MV Trachtenkapelle Pötting, 19.30 Uhr, Melodium

Februar

4. Februar:: Baumgartnerparty, 19 Uhr, Heuriger-Tanz Kimm o'wa4. Februar:: Gallspacher Narrenabend, ab 20.11 Uhr, Kursaal4. Februar:: Sportlergschnas, 4. Februar, 20 Uhr, Gasthaus Prunthaller4. Februar:: ÖVP-Ball, 4. Februar, 20 Uhr, Melodium4. Februar:: Pfarrgschnas in der Antike "Die spinnen die Römer, ab 20 Uhr, Pfarrheim10. Februar:: Gauklerfest, ganztägig, Bräuhaus10. Februar:: Gallspacher Narrenabend, ab 20.11 Uhr, Kursaal11. Februar:: Faschingsgschnas, ab 20 Uhr, Kulturtreff11. Februar:: Hofkirchner Fasching, 20.15 Uhr, NMS11. Februar:: Musiker Maskenball, ab 20.30 Uhr, Gasthaus Reifinger11. Februar:: Musigschnas, ab 20 Uhr, Pfarrheim11. Februar:: Gauklerfest, ganztägig, Bräuhaus17. Februar:: Pfarrball, ab 20 Uhr, Pfarrzentrum25. Februar:: Sportler Maskenball, ab 20 Uhr, Gasthaus Reifinger25. Februar:: Ball der FF-Enzendorf, ab 20 Uhr, Kursaal25. Februar:: Faschingsgschnas, 19 Uhr, Heuriger-Tanz Kimm o'wa25. Februar:: Ball der FF-Enzendorf, ab 20 Uhr, Kursaal25. Februar:: Feuerwehrmaskenball, ab 20 Uhr, Gasthaus MayrhuberFF Geboltskirchen25. Februar:: "Scherz'ln dan's" Faschingsball der FF, ab 20 Uhr, FF-Haus25. Februar:: Maskenball der Feuerwehr, Turnsaal der NMS25. Februar:: Cocktailparty, 20 Uhr, Katholisches Pfarrheim26. Februar:: Bauernball, ab 20 Uhr, LMS28. Februar:: "Let's fetz – der fetzige ACCO Ball", Gasthaus Reifinger