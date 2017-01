Birnenkuchen mit Lavendel

Grieskirchen : Bibliothek - Lesefluss am Gries |

Die Bibliothek "Lesefluss am Gries" zeigt den französischen Spielfilm.

GRIESKIRCHEN. Louise lebt auf einem Hof in der Provence und kümmert sich seit dem Tod ihres Mannes um den Birnenanbau. Dies gestaltet sich schwierig, denn die Abnehmer zweifeln an ihrer Kompetenz und die Bank will einen Kredit zurück. Zu allem Überfluss fährt sie auch noch einen Fremden vor ihrem Haus an. Pierre, so heißt der verletzte Mann, scheint irgendwie „anders“ zu sein. Er ist extrem ordentlich, frappierend ehrlich und ein Eigenbrötler, der am liebsten in Primzahlen spricht.

Der sensible Mann blüht in Louises Gegenwart auf. Louise jedoch versucht ihn aus ihrem Leben und ihrem gebrochenen Herzen herauszuhalten, doch Pierre lässt sich nicht so einfach abschütteln.