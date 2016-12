Buchgeschenke: Kindern Positives schenken

06.12.2016, 00:00 Uhr

Autorin Heide-Marie Smolka will Kindern mit "Bertl und Adele" positives Denken vermitteln.

BEZIRKE. Teddybär, Puppenküche, Computerspiel und Co. liegen auch in diesem Jahr unter vielen Christbäumen. Mit einem "sinnvollen Geschenk" will heuer der Verlag Hanreich auftrumpfen. In ihrer Kinderbuchreihe "Bertl und Adele" will Psychologin und Glücksexpertin Heide-Marie Smolka jungen Lesern zeigen, dass es auf die eigene Sichtweise ankommt. Glück ist auch das zentrale Thema in Smolkas Reihe, bei der Kinder immer wieder befragt und angeregt werden, sich selbst Gedanken zu machen. "‚Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab‘, sagte schon Marc Aurel. Genau dort setzt das Bilderbuch an: Gedanken sind veränderbar. Und das zu lernen, damit kann man nicht früh genug beginnen", so Smolka. Kinder sollen Inspirationen bekommen, wie das Leben fröhlicher und leichter sein kann.Und darum geht's in den Büchern: Schmetterling Adele und Maus Bertl treffen auf Herrn Grant. Der ist ein ziemlich unangenehmer Zeitgenosse – ständig schlecht aufgelegt, und alles sieht er negativ. Bald erkennt er, dass es oft an ihm selbst liegt, ob etwas gut oder schlecht ist. So erfinden Bertl, Adele und Herr Grant ein Spiel, um diese neue Sichtweise zu üben. Und tatsächlich gelingt es, dass Herr Grant sich wandelt und immer öfter fröhlich ist.Die BezirksRundschau verlost je ein Exemplar vonDie beiden Gewinner werden am 19. Dezember per Mail verständigt und können sich die Bücher in der BezirksRundschau-Redaktion (Trattnach-Arkade 1, 4710 Grieskirchen) abholen.