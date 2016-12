Für die ganze Familie: Klangfeuerwerk in Bad Schallerbach

AT

, 4701 Bad Schallerbach AT

Rathausplatz , 4701 Bad Schallerbach AT

Es braucht nicht Mitternacht schlagen, um am 31. Dezember ein großes Feuerwerk zu betrachten. In Bad Schallerbach findet bereits um 18 Uhr das große Familienfeuerwerk beim Winterdorf am Rathausplatz statt. Musik erklingt dabei synchron zur Choreographie, Speis und Trank mit "Kindersekt" dürfen ebenfalls nicht fehlen.