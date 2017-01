Gemeindeball: Rauschende Ballnacht in Schlüßlberg

Am Samstag, 28. Jänner heißt es Tanz, Musik und gute Stimmung! Beim "Schlüßlberger Gemeindeball" steht ab 20.30 Uhr im Kultursaal garantiert kein Bein still. Für gute Musik sorgt die Showband "Hot Legs". Um Mitternacht wird die Einradgruppe "UNIFox" mit dem Einrad-Weltmeister Johannes Baumkirchner das Publikum mit unglaublichen Showeinlagen zu begeistern wissen. Auf die Besucher wartet zudem eine große Tombola mit tollen Preisen.Karten gibt es bei allen Funktionären der SPÖ Schlüßlberg, bei der Sparkasse Schlüßlberg, am Gemeindeamt und bei der Post-Partner-Stelle Schlüßlberg. Tische können unter 0664/88540892 reserviert werden. Einlass ist ab 19.30 Uhr.