Heißes Partyfieber zum Jahreswechsel

28.12.2016, 00:00 Uhr

Am 31. Dezember warten Discos und Co. in unserer Region auf feierwütiges Publikum.

BEZIRKE (jmi). Wer noch keine Pläne an Silvester hat, braucht einfach nur weiterzulesen. Feierwütige werden in unserer Region schnell auf ihre Kosten kommen und brauchen dabei nicht zwischen Feuerwerk und DJ-Musik zu entscheiden. Im Weiberner Bel wollen die DJs Mr. Rico Costa und Manuel Valencia das Publikum zum Tanzen bringen – und das mit Open End. Denn an dem Abend wird gefeiert bis der Letzte geht. Partymusik bis in die frühen Morgenstunden verspricht auch DJ@Austria bei der Silvesterparty im Wirtshaus Kimm O'wa in Bad Schallerbach. Etwas ruhiger, aber genauso lustig wird es mit der "Willie Jones Band" im Ghost City Saloon in Haag, zur Stärkung geht es dabei auch ans Buffet. Getanzt wird außerdem im Lusthouse, "Galaabend" ist das große Motto zum Jahreswechsel. Die Manglburg Alm in Grieskirchen hat bei ihrer Sause ebenso Feuerwerk auf dem Programm wie gute Musik und spezielle Getränke.

Events im Überblick:

Silvesterparty Heurigentanz, ab 19 Uhr, Wirtshaus Kimm O'waGalaabend, ab 22 Uhr, LusthouseSilvesterfeier, ab 19.30 Uhr, Ghost City SaloonSilvester-Bash, ab 21.30 Uhr, Disco Bel