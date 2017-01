JugendService informiert zu Auslandsaufenthalten

Grieskirchen : JugendService |

Au-Pair, Workcamp, Sprachreisen, freiwillige Einsätze, Auslandssemester – für Jugendliche gibt es viele Möglichkeiten, fremde Länder kennenzulernen. Darum informiert das JugendService Grieskirchen (Roßmarkt 10) am Mittwoch, 15. Februar über Auslandsaufenthalte. Von 14 bis 15.30 Uhr erfahren Jugendliche alles über Voraussetzungen und Kosten und erhalten Tipps und Infomaterial.



„Nicht nur für Maturanten und Studenten, sondern auch für Lehrlinge und arbeitssuchende Jugendliche sind Auslandsaufenthalte eine interessante Möglichkeit, um persönliche und berufliche Erfahrungen zu sammeln“, so Irmgard Klement vom JugendService Grieskirchen.

Susanne Rosmann, von der Regionalstelle EU-Programm "Jugend in Aktion2" hält Erfahrungsberichten bereit und gibt Auskunft zum EFD (europäischer Freiwilligendienst).



Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um telefonische Voranmeldung unter 07248/ 64464 oder per Mail unter jugendservice-grieskirchen@ooe.gv.at gebeten