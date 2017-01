Lustiges zum Thema Essen und Trinken

Das KBW Geboltskirchen-Haag lädt herzlich ein zur Veranstaltung

„Feierabend: Ein Gruß aus der Küche“ am Sa.18.Feb.2017.

Gekocht, soviel sei vorweg gesagt, wird an diesem Abend nicht, vielmehr geht es um kulinarische Lektüren und überhaupt um Essen, Trinken und Kochen im Allgemeinen. Ein banales Thema, könnte man meinen, schließlich ist Essen und Trinken etwas Existenzilles. Doch oder gerade deshalb ist es Teil unserer kulturellen Basis. Und weil einem nur im Schlaraffenland die gebratenen Vögel in den Mund fliegen, muss Mensch sich selbst um die Beschaffung von Nahrung bzw. deren Zubereitung bemühen. Wie dies geschieht, darüber wird sehr viel und sehr kontrovers gesprochen: kein Sender, auf dem nicht täglich gerührt und gebrutzelt wird .keine Tischrunde, in der es nicht um neue Ernährungstrends geht,…

Der Abend soll in erster Linie Unterhaltung werden(Sie werden sich sicher in manchem Text oder Lied wiederfinden), es ist aber auch ein Versuch, sich dem Thema Essen und Trinken in einer großen Breite zu nähern.

Wir freuen uns auf ihr Kommen!