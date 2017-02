Neukirchner Faschingszug 2017

, Marktplatz , 4724 Neukirchen am Walde AT

Marktplatz , Marktplatz , 4724 Neukirchen am Walde AT

Neukirchen am Walde: Marktplatz | Am Faschingssonntag, 26. Februar 2017 findet der traditionelle Neukirchner Faschingszug heuer zum elften Mal in Folge statt. Die Welt ist voller Krisen, daher findet der heurige G8-Gipfel in Neukirchen am Walde statt. Um 13:33 beginnt der G8-Gipfel am Marktplatz moderiert von der Union Neukirchen. Wundersame und kuriose "Großkunstwerke" als Faschingswägen wechseln sich mit kleinen feinen Fußgruppen ab. Auch aktive Faschingsnarren sind eingeladen sich noch mit Fuß- oder Wagengruppen anzumelden. Bitte um Kontaktaufnahme: Thomas Scheuringer, 0664/1358901, info@kultur-kunst.at oder direkt das Anmeldeformular unter www.kultur-kunst.at oder auf unserer Facebookseite www.facebook.com/neukirchnerfasching abrufen.