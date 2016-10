"Rock & Wine": Neukirchner feiern drei Tage lang

, Sportplatzstraße 5 , 4724 Neukirchen am Walde AT

Alle Jahre wieder wird das Vereinsheim der Union Neukirchen/Walde am Sportplatz zum Tollhaus. Auf drei Floors in verschiedenen Bars werden die unterschiedlichsten Attraktionen geboten. Live Bands und DJs bringen die Besucher zum Rocken. Nicht nur das, auch erlesene Weine werden den Gästen angeboten.

Am Freitag, 14. Oktober erwartet die Besucher der "Stimmungsabend". Heißt: ab 21 Uhr tolle Musik der "Gulasch Eating Hamsters". Der Samstag, 15. Oktober startet um 14 Uhr mit dem Seniorennachmittag. Am Abend findet der Heurigenabend mit dem Duo "Herbluat" mit Gschaider Sepp sowie die Disco im Partyzelt mit "Casa Grande" statt. Der Sonntag, 16. Oktober klingt beim Frühschoppen aus.

Freier Eintritt an allen drei Tagen, sowie Heimbringerdienst.