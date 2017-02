"Schaumwein Erlebnis": Was man über Sekt wissen sollte

Nicht nur Sektliebhaber werden am Samstag, 18. Februar in Gallspach voll auf ihre Kosten kommen. Beim Seminar "Schaumwein Erlebnis" entführt Weinakademikerin Karin Meindlhumer in die Welt von Prosecco, Champagner und Co. Alle Fragen über Produktionsmethoden, Geschmack und Qualitätsunterschieden werden an dem Abend sicherlich geklärt. Das Seminar findet von 19 bis 21.30 Uhr in der Fadingerstraße 2, Gallspach (gegenüber der Raiffeisenbank) statt. Preis ist 29 Euro (inklusive Mineralwasser und Brot), Anmeldung erfolgt unter office@weinkraft.at oder Tel. 0664/438 32 62.



ZU GEWINNEN: Die BezirksRundschau verlost einen Seminarplatz für das "Schaumwein Erlebnis". Der Gewinner wird am 13. Februar per Mail verständigt.