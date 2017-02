Schuhtrends 2017: Der Frühling glitzert

16.02.2017, 00:00 Uhr

Ob Pumps oder Sneakers – modische Treter überzeugen jetzt mit Metallicfarben und Sport-Chic.

GRIESKIRCHEN (jmi). Eines gleich vorweg: Fashionistas werden in diesem Jahr garantiert nicht an Metallicfarben und Materialkombinationen vorbeikommen. "Ob Silber, Gold oder Kupfer – alles glitzert und schimmert. Mit Metallictönen kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Ebenso bleibt Blau ein farbliches Thema in diesem Frühling", erklärt Doris Burgstaller von Schuhe Aumayr in Grieskirchen. Wer es gemütlich mag, wird sich ebenso freuen: High Heels dürfen diese Frühlingssaison aussetzen.

"Pumps werden wieder flacher. Was man jetzt sieht, sind Blockabsätze in maximal mittlerer Höhe", so Burgstaller. Dieser Gemütlichkeitsfaktor zeigt sich ebenso an Sneakern und Mokassins. "Mokassins sind sozusagen 'klassischer Standard'. Ob in Beruf oder Freizeit: Diese Schuhmodelle sind für jeden Anlass geeignet – auch darum, da Sportlichkeit noch immer ein großes Thema ist."Wer wissen will, wie sich trendige Füße im Sommer kleiden werden, für den hat Burgstaller bereits den Ausblick: "Textildrucke mit exotischen und floralen Mustern sind im Kommen."Fotos: Mittermayr