Stadtkapelle Grieskirchen lädt zum Stefanie-Konzert

Freunde guter Musik, die an den Feiertagen in den Hörgenuss kommen wollen, merken sich den Montag, 26. Dezember. Die Stadtkapelle Grieskirchen unter Leitung von Kapellmeister Philipp Buttinger gibt um 10.30 Uhr gibt im Veranstaltungszentrum Manglburg ihr Stefanie-Konzert. Was sich die Besucher erwarten dürfen? Weihnachtliche Klänge und traditionelle Musikstücke.