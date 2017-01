Suppenzeit: Gutes aus dem Glas

04.01.2017, 08:59 Uhr

Peuerbacher Unternehmen "Einfach" produziert Suppen im Glas

PEUERBACH (jmi). In der kalten Jahreszeit darf es in der Küche umso heißer sein. Hobbyköche schwingen deshalb gerne den Kochlöffel, denn nichts wärmt schneller als eine köstliche Brühe. Winterzeit ist nicht umsonst auch Suppenzeit. Warum Suppen dem Körper gut tun? Sie enthalten Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe. Aber: Ob eine Suppe gesund oder ungesund ist, hängt von ihren Inhaltsstoffen ab. Wer selbst zubereitet, der geht sicher, dass weder Zucker, Aromastoffe noch Glutamat eingesetzt werden. Figurbewusste werfen einen Blick auf die Inhaltsstoffe: Cremesuppen mit Schlagobers sowie Suppen mit Fleisch, Nudeln und Kartoffeln haben mehr Kalorien als eine klare Bouillon. Gerade wer etwas kränkelt, darf eine Hühnersuppe kochen: Sie wirkt entzündungshemmend und lässt die Schleimhäute abschwellen.Wem das Händchen in der Küche fehlt, der greift zur "Suppe im Glas" von Hannes Zauner. In seinem Geschäft "Einfach" in Peuerbach kreiert er seit fünf Jahren gemeinsam mit Koch Elias Feichtinger Gutes – vom Frühstück bis hin zu Mittagsmenüs. Passend zur Jahreszeit findet sich nun die Süßkartoffel-Chilli-Suppe in den Regalen. "Es war schon eine Herausforderung, eine rein pflanzliche Suppe aus saisonalem und regionalem Gemüse herzustellen, die geschmacklich überzeugt und gänzlich ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe auskommt", erklärt Zauner. Übrigens: Die leeren Suppengläser können bei Einfach retourniert werden.