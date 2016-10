Tag des offenen Ateliers bei Annemarie Frühauf, Grieskirchen

am 15. und 16.10.2016 finden Oberösterreicherin die Tage der offenen Ateliers statt.

Annemarie Frühauf öffnet ihr Atelier in Grieskirchen, Tolleterau 26 an beiden Tagen von 10:00 bis 12:00 und von 14:00 bis 18:00 Uhr. Dabei können die Besucher einen Einblick in die Vielfalt ihrer Werke gewinnen und auch mit der Künstlerin Gedanken,.. austauschen.