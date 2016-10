Workshop: "Ganz schön stark, Eltern zu sein"

"Eltern werden ist nicht schwer, Eltern sein dagegen sehr!" Viele junge Eltern machen sich (zu) viele Sorgen, ob sie den hohen Ansprüchen einer "guten Mutter" oder eines "guten Vaters" gerecht werden. Mit der Geburt des ersten Kindes werden wir in eine neue Rolle hineingeboren: Aus dem Paar werden Eltern - und diese Eltern erkennen ihr bisheriges Leben nicht wieder! Eltern zu sein ist wohl eine jener Aufgaben im Leben eines Menschen, die am meisten Kraft, Energie und Engagement fordern. Kinder zu haben bedeutet auch den Verzicht auf Vieles, was in der Zeit, als man noch alleine oder zu zweit war, völlig selbstverständlich war. Bezugsperson, Vorbild und Erzieher in einem zu sein, ist eine Herausforderung. Oft fühlen sich Eltern allein gelassen mit ihren Unsicherheiten, Fragen, Sorgen. Eltern stellen sich oft die Frage, was eine gute Elternschaft ausmacht. Wie ist man eine gute Mutter und wie ein guter Vater? Brauchen Kinder in verschiedenem Alter unterschiedliche Eltern-Typen? Gelten dieselben Regeln für alle Kinder?

Ein Workshop für alle, die sich bewusst mit ihrer (neuen) Elternrolle auseinandersetzen wollen!

Leitung: Werner Zechmeister, Sozialpädagoge, Dipl. Trainer Erwachsenenbildung, Mediator