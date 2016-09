Älteste Mormonengemeinde in Österreich erhielt neue Führung

28.09.2016, 22:45 Uhr

Heute, über 100 Jahre später, ist das Geschichte. In Haag am Hausruck steht ein schmuckes Gemeindezentrum der Kirche Jesu Christi HLT. Nach sechs Jahren im Amt übergab am 25. September 2016 Präsident Matthias Lipp die Gemeindeleitung an seinen Nachfolger Mag. Thomas Kohl. Lipp bleibt deshalb nicht arbeitslos. Er betreut von nun an das Ältesten-Kollegium der Haager Gemeinde.Die Arbeiten in der Kirchengemeinde werden alle ehrenamtlich ausgeführt. Auch führt ein präsidierender Priester sein Amt nicht alleine aus. So wurden dem neuen Zweigpräsident Thomas Kohl als helfende Hände Willibald Till (1. Ratgeber) und Bernhard Mayrhofer (2. Ratgeber) zur Seite gestellt. Der ehemalige 1. Ratgeber, Calvin Till, ist seit einem Monat in Afrika auf Mission und der ehemals 2. Ratgeber, Herbert Till, wurde zum Leiter der Jungen Männer und des Aktivitätenkomitees neu berufen.So bleibt die Gemeinde Haag in Österreich nicht nur die älteste Kirchengemeinde der Mormonen, sondern versucht auch nach wie vor dem alt hergeholten und den ewigen Klischees die Stirn zu bieten. Sie bleibt im Herzen eine junge und familienfreundliche Gemeinde. Wir wünschen diesen Brüdern in den neuen Ämtern viel Erfolg und den Segen des Herrn für den Fortschritt der Gemeinde und Ihrer Familien.