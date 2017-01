AT

Neukirchen am Walde

, Franz Sandberger Straße 2 , 4724 Neukirchen am Walde AT

Feuerwehrhaus , Franz Sandberger Straße 2 , 4724 Neukirchen am Walde AT

Neukirchen am Walde: Feuerwehrhaus | Neikiri-kiri dröhnt es am Faschingssonntag aus allen Ecken...



Zum zweiten Mal lädt die

Freiwillige Feuerwehr Neukirchen am Walde

zur Aftershow Party nach dem Faschingszug ein.



Wie es sich gehört, feiern wir verrückt, bunt, schrill und laut!!!



Partyhits| 80er| 90er | Schlager und die aktuelle Partymucke



Beheizte Partyhölle



Beginn: 15Uhr - Open End!



Tolle Getränke-Specials



Heißes aus dem Würsteltopf



Eintritt frei