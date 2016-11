Graffiti macht Schule

28.11.2016, 22:44 Uhr

Graffiti prägt als weltweites jugendkulturelles Phänomen schon seit vielen Jahren das Erscheinungsbild öffentlicher Bereiche. Warum also nicht auch in Hofkirchen? Bei Graffiti steht die Kalligrafie, also die Schrift, im Mittelpunkt. Folgende drei Sprüche wurden von den Kids ausgewählt:Und Spaß hatten die Mädels und Burschen der 4a außerdem bei diesem lebendigen Kunstunterricht!