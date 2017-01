11 Sternsingergruppen sammeln für Tansania

09.01.2017, 18:00 Uhr

In diesem Jahr waren die Sternsinger vor allem für arme Bauernfamilien im ostafrikanischen Tansania unterwegs. Von der Ernte leben können und satt werden - das bleibt dort für Millionen Kleinbauern ein Traum. Der Hunger ist allgegenwärtig und am meisten leiden die Kinder darunter. Die Helfer, die durch die Sternsinger nach Tansania geschickt werden können, zeigen den Bewohnern wie sie etwa den Anbau von Bohnen, Mais und Süßkartoffeln verbessern und so die Ernte steigern. Und sie zeigen auch wie sie selbst ihr eigenes Saatgut herstellen können.

Die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der Katholischen Jungschar, unterstützt mit den Spenden mehr als 500 Projekte in 20 Ländern in Afrika, Asien und Lateinamerika.Das Sammelergebnis der Gemeinde Hofkirchen konnte mit 4.400,-- Euro gegenüber dem Vorjahr wieder etwas gesteigert werden.Herzlichen Dank !