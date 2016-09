26. Oktober-Letzte Wanderung der Mittwochswander des Peuerbacher Alpenvereines

AT

Zum Abschluss des Wanderjahres unternehmen die Mittwochswanderer des Peuerbacher Alpenvereines am 26. Oktober eine Wanderung in Natternbach zum Natternbachursprung. Die Wanderung führt Johann Dornetshuber Tel 07278/8333.

Gemeinsame Abfahrt ist um 8,30 Uhr am Parkplatz Dreefsstrasse (Union-Stocksporthalle)