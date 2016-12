Das erste Geld hat das Christkind überreicht

29.12.2016, 09:06 Uhr

Der Verein "Ich bin ich" wünscht sich ein neues Therapiegerät, um noch mehr Kindern zu helfen.

GRIESKIRCHEN (raa). 3.500 Euro #+hatte das Christkind in Form eines symbolischen Schecks für den Verein "Ich bin ich" im Gepäck. Der Verein hat als Elterninitiative das Sozialpädiatrische Therapiezentrum (SPZ) ins Leben gerufen. Als Ziele sieht der Verein neben der bestmöglichen Therapiemöglichkeit vor Ort die Unterstützung der Eltern und deren betroffener Kinder. Viele der Kleinen leiden an einer Zerebralparese. Um diese Krankheit zu lindern, wünscht sich der Verein ein Therapiegerät, dass vielen zugute kommen könnte.

Spendenkonto

Mit Ihnen, unseren Lesern, möchte das BezirksRundschau Christkind heuer den Verein "Ich bin ich" unterstützen. Möchten auch Sie dem Förderverein für das Sozialpädiatrische Therapiezentrum finanziell unter die Arme greifen und helfen, das Angebot auszubauen? Richten Sie Ihre Geldspende bitte mit dem Kennwort "Grieskirchen" an folgendes Konto bei der Raiffeisenlandesbank:Erlagscheine für die Christkindaktion der BezirksRundschau liegen in allen Raiffeisenbanken in OÖ auf. Wichtig ist das Kennwort "Grieskirchen".