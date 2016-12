Einbruch in Getränkemarkt

21.12.2016, 11:43 Uhr

Auf einen Getränkemarkt hatten es bislang unbekannte Täter in der Nacht zum 21. Dezember abgesehen.

BRUCK-WAASEN. Die Einbrecher montierten in der Zeit von 20. Dezember, 18.45 Uhr bis 21. Dezember, 7.15 Uhr, bei einem rückseitig gelegenen Fenster den äußeren Rahmen des Lüfters ab. Dann rissen die Täter die in der Fensterfüllung befindliche Holzplatte herauz. So gelangen sie ins Innere des Getränkemarktes. Aus einem Regal stahlen sie mehrere Packungen Kaffee. Zudem durchsuchten die Täter sämtliche Büroräumlichkeiten und stahlen Bargeld aus der Kasse. Dieselben Täter brachen in der gleichen Nacht ein im Obergeschoss des Getränkemarktes gelegene Fenster auf, das zu einem Friseurgeschäft führt. Laut Besitzerin waren die Täter nicht im Geschäft. Die unbekannten Täter verließen das Gebäude durch ein auf der Südseite gelegenes Tor. Der entstandene Gesamtschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, beläuft sich jedoch auf mehrere Hundert Euro.