Feuerwerk & Co.: Knallerei lieber beim Experten kaufen

Sicherheit beginnt beim Kauf

Wunderkerzen und Knallerbsen sind ab 12 Jahren (Klasse F1) zu erhalten, Raketen, Sonnenräder und Batterien ab 16 Jahren (Klasse F2). "Der Trend geht weg von Raketen und Knallern und hin zur Batterie. Die braucht man nur einmal anzuzünden, und es passiert auch viel weniger." Bei den Klassen F3 und F4 – darunter Feuerwerks- und Zylinderbomben – muss die Pyrotechnikerprüfung vorhanden sein.

Zur Sache: Feuerwerk

Laute Knaller sind seit drei Jahren gesetzlich verboten. "Man kann sagen: Kracht es laut, kommen die Sachen aus dem Ausland. Passieren Unfälle, dann fast ausschließlich durch Importware oder Selbstgebasteltes", weiß der Experte. Auf Nummer sicher geht man, wenn Feuerwerk beim Fachmann gekauft wird, der Blick auf die Kennzeichnung ist unerlässlich. "Im Fachhandel ist ausschließlich gekennzeichnete und überprüfte Ware erhältlich. Da kann man sicher sein, dass es nichts anderes gibt. Auch bei den Standln ist schon vieles besser geworden. Besonders in Österreich wird immer mehr auf Qualität gesetzt. Da sind wir auf einem guten Weg." Sicherheit gilt nicht nur beim Kauf, sondern natürlich auch beim Schießen: "Wichtig ist, auf den Sicherheitsabstand zu achten und nicht alkoholisiert zu schießen – besonders wenn man unmittelbar danebensteht, sollte man auf Gehörschutz achten. Ein Feuerlöscher in der Nähe wäre auch nicht schlecht, wenn Brennbares herunterfällt", erklärt Ortner.• Bei Feuerwerk müssenund Bedienungsanleitung in deutscher Sprache angegeben sein.• Feuerwerk darf im Ortsgebiet nurabgeschossen werden. Verboten: in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenanstalten, Kinder-, Alten- und Tierheimen.• Auf den nötigenund richtigen Schutz (Ohrstöpsel, keine brennbare Kleidung) achten.• Unerlaubte Knallerei kannvon bis zu 4.300 Euro nach sich ziehen.