Hochsaison für die Tagesmutter, den Tagesvater / Ausbildungs-Lehrgang

13.02.2017, 15:30 Uhr

Seit eh und je erfreut sich die Tagesmutter großer Beliebtheit und sie hat sich nun als fester Bestandteil im Bereich der qualitativen Kinderbetreuung etabliert. Diese Form der Betreuung ist flexible und kostengünstig - sie wird vom Land Oberösterreich und den Gemeinden gefördert.

Tagesmutter - ein(e) Beruf(ung) für mich?

Tagesmutter sein, ist viel mehr als auf ein Kind aufzupassen. Die Tagesmutter ist vor allem Mutter, die Freude und Geschick im Umgang mit Kindern und genügend Platz hat - in ihrer Wohnung oder ihrem Haus.

Arbeiten zu Hause

Flexible Betreuungszeiten und individuelle Förderung

Informationen:

Die Ausbildung zur Tagesmutter umfasst alle wichtigen Bereiche zur späteren Ausübung des Berufes. Die duale Ausbildung zur Tagesmutter und Helferin bietet den TeilnehmerInnen beste Berufsaussichten. Der Gehalt der Tagesmutter hat mit dem Basisgehalt ab 15 Wochenstunden Arbeitszeit eine lukrative Aufwertung erfahren.In der beruflichen Tätigkeit genießt die Tagesmutter, der Tagesvater den Schutz einer Haftpflichtversicherung durch den Verein und wird bei ihrer Arbeit durch die Sozialpädagogin unterstützt und begleitet. Es eröffnet sich die Möglichkeit, Gleichgesinnte kennenzulernen und an vielen interessanten Vorträgen und Seminaren teilzunehmen.Der Arbeitsbereich ist zu Hause, für viele Frauen ein ausschlaggebendes Kriterium, da sich dadurch Familie und berufliche Tätigkeit idealerweise vereinbaren lassen.Eltern, die einer beruflichen Tätigkeit außer Haus nachgehen, schätzen die Unterstützung der Tagesmutter durch das Angebot der flexiblen Betreuungszeiten.Ihre Aufgabe ist die Sicherung von Grundbedürfnissen und die bestmögliche Förderung und Begleitung von Kindern. Die Tagesmutter unterstützt Kinder in der Bewältigung von alltäglichen Lebenssituationen, ohne sie zu überfordern und achtet besonders auf deren individuelles Entwicklungsstadium.Ein weiterer Vorteil der Betreuung in der Tagesmütterfamilie besteht darin, dass Kinder unterschiedlichen Alters gemeinsam heranwachsen, miteinander spielen und lernen können. Für Einzelkinder ist dies die ideale Möglichkeit, das Leben in einer „Tageskinder-Geschwisterbeziehung“ zu erfahren.Ausbildung zur Tagesmutter/ zum -vater & Helfer/innenAm 27. März 2017 startet ein Tagesmütter/-väter & Helfer/innen Lehrgang über das BFI Wels. Zur Anmeldung und Teilnahme an diesem kombinierten Lehrgang laden wir interessierte Männer und Frauen ab dem Alter von 19 Jahren ein.Sowohl in der Stadtgemeinde Grieskirche als auch in den umliegenden Gemeinden der Bezirke Grieskirchen und Eferding besteht eine besonders große Nachfrage nach Tagesmütter/vätern!Verein Tagesmütter/väter Grieskirchen-EferdingRoßanger 5, 4722 Peuerbach, 07276/3740, office@vtmv-gr-ef.at