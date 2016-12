"Ich bin ich" bittet um Hilfe, um helfen zu können

13.12.2016, 21:16 Uhr

Unser Christkind und "Ich bin ich" wollen Eltern und deren Kindern mit Zerebralparese helfen.

BEZIRKE (raa). Im sozialpädiatrischen Therapiezentrum (SPZ) in Grieskirchen sind zahlreiche Kinder und junge Erwachsene mit einer Zerebralparese in Behandlung. Der Bewegungsstörung liegt meist ein frühkindlicher Hirnschaden zugrunde. "Je nachdem, welches Zentrum im Gehirn betroffen ist, können die Auswirkungen und Lähmungen bei den Kindern sehr unterschiedlich sein", weiß Elfriede Chalupsky, Leiterin des Therapiezentrums.Eltern solch betroffener Kinder haben im Jahr 2004 gemeinsam mit Therapeuten und Ärzten den Verein "Ich bin ich" gegründet und damit erst das Therapiezentrum ermöglicht. Neben der fachärztlichen Diagnostik und der therapeutischen Koordination im Team des SPZ ist ein weiteres Ziel des Vereins, Hilfe unterschiedlichster Art für betroffene Familien anzubieten."Für eine noch effektivere Therapie der Kinder könnte ein medizinisches Gerät, das Innowalk, dienen, das sich aber mit Kosten von rund 15.000 Euro kaum eine Familie leisten kann", so Chalupsky. Mit den Spendengeldern hofft der Verein nun, das Innowalk kaufen und es damit gleich mehreren betroffenen Kindern in einem Rotationsprinzip anbieten zu können. "Das wäre eine tolle Sache. Im SPZ wäre dafür auch der Platz, und dort sitzen auch die Spezialisten, die damit umgehen können", ist Elfriede Hermetinger überzeugt. Das Innowalk ist ein motorisiertes Hilfsmittel, dass bei den Kids die Kondition und Körperhaltung verbessert und die Muskulatur stärkt.

Ansprechpartner für Eltern



Wenn Krankheiten zu viel Geld kosten

Der Verein "Ich bin ich" sieht sich auch als Anlaufstelle, wenn es um Erfahrungsaustausch geht. "Man ist hier nicht alleine, und ich bin sehr dankbar, dass es so etwas gibt", sagt Doris Wimroither. Ihr achtjähriger Sohn Florian leidet ebenfalls an Zerebralparese. Auch er könnte, wie so viele, vom Innowalk profitieren. "Das Therapiegerät ist für eine Körpergröße von 90 bis 150 Zentimetern ausgelegt und könnte von einem Orthopädiemechaniker in kürzester Zeit für den jeweiligen Patienten angepasst werden", erklärt Physiotherapeutin Chalupsky.Die Obfrau des Vereins "Ich bin ich", Diana Schmidt, weiß aus eigener Erfahrung, mit welch finanziellem Aufwand die Betreuung eines Kindes mit Zerebralparese verbunden ist. Ihr Sohn Felix leidet seit seiner Geburt ebenfalls an der Krankheit, die nicht geheilt, deren Symptome aber gelindert werden können.Der Verein "Ich bin ich" hat schon viel erreicht. Dank seiner Hilfe gibt es das Therapiezentrum, das für Eltern und ihre schwer beeinträchtigten Kinder zu einem wichtigen Anlaufzentrum geworden ist. Aber der Verein unterstützt nicht nur das Therapiezentrum, sondern hilft auch den Eltern von Kindern mit Zerebralparese finanziell weiter. Jeder ist für den anderen da – so gut es eben geht. Wirklich nachhaltig helfen, gerade bei den Leiden dieser Krankheit, kann der Verein aber nur mit technischem Gerät. Das kostet Geld, sehr viel Geld sogar. "Ich bin ich" wünscht sich kein teures elektronisches Statussymbol unter dem Christbaum. Die Bitte ans Christkind ist der Wunsch nach einem leichteren Leben für Menschen, die es ohnehin schwer genug haben. Eine Investition in die Zukunft unserer Kinder, die sich allemal auszahlt.Mit Ihnen, unseren Lesern, möchte das BezirksRundschau Christkind heuer den Verein "Ich bin ich" unterstützen. Möchten auch Sie den Förderverein für das sozialpädiatrische Kindertherapiezentrum finanziell unter die Arme greifen und helfen, das Angebot auszubauen? Richten Sie ihre Geldspende bitte mit dem Kennwort "Grieskirchen" an folgendes Konto bei der Raiffeisenlandesbank:IBAN: AT783400000002777720SWIFT: RZOOAT2LErlagscheine für die Christkindaktion der BezirksRundschau liegen in allen Raiffeisenbanken in Oberösterreich auf. Wichtig ist dabei das Kennwort "Grieskirchen", um den Verein "Ich bin ich" zu unterstützen.Die BezirksRundschau Grieskirchen/Eferding bedankt sich schon jetzt herzlich.