Josef Eizenberger legt Funktonen beim Alpenverein nieder

10.01.2017, 17:10 Uhr

Ein positiver Blick mit Wehmut auf das Jahr Alpenvereinsjahr in Waizenkirchen.



Tätigkeitsbericht 2016:

WAIZENKIRCHEN (raa).Beim Jahresrückblick der Alpenvereins-Ortsgruppe Waizenkirchen konnte Obmann Reinhard Falkner im Pfarrsaal viele Bergfreunde begrüßen. Unter den Ehrengästen der Präsident der Sektion Linz, Peter Reinberg, Vizebürgermeister Josef Zistler, die Obmänner der AV Ortsgruppen von Eferding Franz Auer und Peuerbach Franz Schönbauer.I m Mittelpunkt des Jahresrückblick standen zahlreiche Ehrungen und ausgeschiedenen Vorstände:Josef Eizenberger war seit der Gründung der Orstgruppe Waizenkirchen mit dabei .Er war der erste Jugendführer und schon bald entdeckte er seine große Leidenschaft, das das Skitourengehen. Er war rund 30 Jahre ein gewissenhafter und beliebter Skitourenleiter und auch im Vorstand sehr aktiv. Eizenberger führte zahlreiche Skitouren, sowohl Tagestouren als auch Mehrtagestouren, im In- und Ausland und führte viele Bergfreunde unfallfrei wieder heim. Sicher ein Highlight war für die OG Waizenkirchen die Skitour mit ihm auf den Mont Blanc im Jubiläumsjahr 2010. Viele Bergfreunde sagen, er ist ein Urgestein beim Alpenverein Waizenkirchen.Er hat immer professionell, diesmal zum letzten Mal, den Jahresrückblick mit Fotos eindrucksvoll kommentiert.Klaus Ortner war seit der Gründung beim Alpenverein. Nach seinem Aufenthalt als Entwicklungshelfer in Kongo, war er seit 1974 wieder aktiv beim Alpenverein.Machte die Jugendführerausbildung und wurde in den Vorstand gewählt und engagierte sich einige Jahrzehnte in der Ortsgruppe als Tourenführer,Anfängerskitouren,war jetzt Seniorenbetreuer aus als Radtourenführer aktiv und es ist erfreulich, wird weiterhin noch für die Leitung der Radtouren zur Verfügung stehen.Ausgeschieden ist auch Martin Traumüller,s tand dem AV von 2012 bis 2016 zur Verfügung und war Aufsichtsperson bei der Kletterwand. War bei vielen Jugendveranstaltungen als Helfer dabei.Sein Hobby hat sich verschoben, jetzt in Richtung Segelsport.Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Rosa Ried (60 Jahre), Fritz Auinger und Ingrid Sallaberger,beide 40 Jahre aktiv beim Alpenverein.Das Jahr war wieder von zahlreichen Aktivitäten geprägt:Herausragende Skitour war sicher die „Haute Route" die bekannte Westalpendurchquerung von Chamonix nach Zermatt. Im Sommer wurden tolle Touren,wie ua. die Ersteigung des Monte Zebru oder der Dufour Spitze erklommen.Im abgelaufenen Bergjahr gab es eine Steigerung der Teilnehmerzahl. Bei der Tagesskifahrt (62), Winterwandern ( 322),Skitouren (159),Sommerwander-Bergtouren ( 201),Klettern (133), Rad, MTB ( 97), AV Jugend (420),Weiterbildung (22) Personen, insgesamt beteiligten sich bei den 105 Alpenvereins Veranstaltungen-Touren,1416 AV Mitglieder.Die Neuwahl ergab nur zwei ÄnderungenZum Obmann wieder gewählt wurde Reinhard Falkner, Obmann-Stellvertreter und Kassier Robert Ferihumer, Schriftführerin Karin Pfatschbacher, Zeugwart: Florian Groß,. Jugendleiterin ist Daniela Luger. Alpinreferenten: Sommer Andreas Eizenberger und Robert Ferihumer, Alpinreferent Winter: Thomas Pfatschbacher und Hanns Lesslhumer. Senioren: Margarita Steinbock,Kletterhalle und Sportklettern Daniel Mair (neu) und Thomas Doppelbauer (neu), Mountainbike: Gerhard Lehner, Tagesskifahrten: Bernhard Scharinger.Der Präsident der Sektion Linz Peter Reinberg lobte die große Aktivität und legt Wert auf Ausbildung und Sicherheit.Dies sieht man bei dieser tüchtigen AV Gruppe und dankte den Obmann Reinhard Falkner. Mit 700 Mitgliedern ist Waizenkirchen jetzt die zweitstärkste Gruppe der sieben OG der Sektion Linz nach Peuerbach und die drittgrößte Gruppe ist OG Eferding. Zistler dankte für die überaus große Aktivität des Alpenvereins.