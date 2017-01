Kampf gegen den Leerstand der Geschäfte

10.01.2017, 12:30 Uhr

Kreative, technische und sinnstiftende Aktivitäten will der Verein Otelo in Grieskirchen anbieten.

GRIESKIRCHEN (raa). Schon seit langem steht das ehemalige Foto-Walter-Geschäft in der Innenstadt leer. Bereits ab Februar sollen die Räume vom Oteloverein genutzt werden. "Mit dem Konzept die wachsenden innenstädtischen Leerstände zu nützen und damit die Innenstadt zu beleben, sind bei bei Herrn Mautner-Markhof auf offene Ohren gestoßen", so Sabine Mader von Otelo. "Gegen Bezahlung der Betriebskosten können wir, solange bis ein zahlungskräftiger Mieter gefunden wird, die Räumlichkeiten nutzen und wir hoffen, dann in einem anderen Leerstand unter den gleichen Konditionen unterzukommen.""Otelos" sind eine experimentierfreudige und gesellschaftspolititische Gemeinschaft, die in selbstorganisierten und unabhängigen Standorten offene Räume für sinnstiftende, kreative und technische Aktivitäten bieten will. "Wir laden hierbei zur aktiven Beteiligung ein und unterstützen Akteure bei der eigenständigen Entwicklung und Realisierung von Ideen", so Mader.In schon bestehenden Ortsgruppen werden beispielsweise in einem "Repaircafe" Kleingeräte von Tüftlern und Bastlern repariert. Andernorts wird in einem Nähcafe bei vorhandenen Nähmaschinen Kleidung umgeschneidert oder geflickt. Häkelrunden, Elektrobastelgruppen, eine DenkBar als Diskussionsrunde oder eine "Frag den Freak"-Auskunftsstelle für Spezialwissen runden das vielfältige Angebot von Otelo ab. "Otelo soll den ländlichen Raum beleben und für junge Menschen wieder attraktiver machen", ist Mader überzeugt. Der Verein ist offen und basiert auf demokratischer Mitsprache. Die Teilnahme ist unabhängig von Alter, Nationalität oder Geschlecht. Eine Mitgliedsgebühr wird nicht erholben, allerdings sind freiwillige Spenden oder Fördermitgliedschaften willkommen.Zur Eröffnung von Otelo in Grieskirchen wird auch der Begründer des Vereins, Martin Hollinezt zu einem Vortrag kommen. Die Grieskirchner Depandence wird von Heinz Plohberger und Sabine Mader geleitet.