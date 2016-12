Kinder beim Lucia-Fest in Grieskirchen

15.12.2016, 20:06 Uhr

Lucia ging damals in finstere Kellerverliese zu gefangenen Christen und brachte diesen Essen. Damit Lucia die Hände für ihre gute Tat frei hatte, setzte sie sich, so der Brauch, einen Kranz mit Kerzen aufs Haupt.Traditionell wird an diesem Tag Safrangepäck, das sogenannte Saffransbröd, gebacken und Glögg, ein Glühwein, getrunken. Der Sage nach war die Nacht vor dem Fest gefährlich: Trolle und Wichtel waren unterwegs und sprachen mit den Tieren.Dem Schutz vor diesen Geistern dienten die Lichter, die in Grieskirchen vor dem Rathaus eindrucksvoll leuchteten.