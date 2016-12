Kinderbetreuungsatlas: Grieskirchen ist 1A-Gemeinde!

11.12.2016, 21:44 Uhr

Jedes Jahr bewertet die Arbeiterkammer das Kinderbetreuungsangebot der oberösterreichischen Gemeinden. Die mittlerweile 17. Ausgabe dieser Broschüre stellt der Bezirkshauptstadt ein hervorragendes Zeugnis aus. Grieskirchen darf sich als „1A-Gemeinde“ bezeichnen!

Knapp 18 % der Gemeinden erfüllen die strengen Kriterien des AK-Kinderbetreuungsatlas für eine 1A-Gemeinde. Die Messlatte hoch angesetzt. Die Kinderbetreuungseinrichtung muss mindestens 45 Stunden pro Woche geöffnet sein, und zwar werktags von Montag bis Freitag. An vier Tagen pro Woche muss die Öffnungszeit mindestens 9,5 Stunden betragen, und die Einrichtung darf maximal fünf Wochen im Jahr geschlossen sein. Darüber hinaus muss das Betreuungsangebot auch ein Mittagessen enthalten.

„Kinderbetreuung nimmt in unserer Gesellschaft mittlerweile einen hohen Stellenwert ein. Nur mit einem entsprechenden Angebot lassen sich Familie und Beruf vereinbaren. Die Zeichen der Zeit hat die Stadtgemeinde Grieskirchen bereits bald erkannt und in den letzten Jahren verstärkt Investitionen in diesem Segment getätigt“, so Bürgermeisterin Maria Pachner.Erst vor zwei Jahren wurde der neue Kindergarten Parz – eine Kooperation mit den Gemeinden Tollet und St. Georgen – feierlich seiner Bestimmung übergeben. Ein durchgängiger Betrieb bis Mitte August stellt für die Eltern eine wesentliche Entlastung dar.Im Kindergartenjahr 2016/17 werden 217 Kinder in institutionellen Einrichtungen betreut (Kindergärten Parz, der Borromäerinnen und PINK sowie Tagesmutter). Die Nachfrage konnte übrigens zu 100 % abgedeckt werden.Aber auch die Nachmittagsbetreuung der Volksschule und der Technischen Neuen Mittelschulen 1 und 2 wurde räumlich und personell laufend verbessert bzw. aufgestockt. Erst kürzlich wurde ein neuer Gymnastiksaal in der Volksschule eröffnet.