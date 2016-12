MV-St.Georgen bei Grieskirchen - 4.Platz von 50 Musikkapellen bei den "Aufweckbläsern"

17.12.2016, 14:04 Uhr

Mit der "Bohemian Rhapsody" konnte der Leiter des Orchesters Adolf Karl Lepka die Herzen der Wähler erreichen und mit 6,8 % der insgesamt 41.000 Votes in das Finale der besten Zehn einziehen.Der Danke gilt den vielen unterstützenden und zahlreich votenden Anhänger des Musikvereines.Der ORF-OÖ hat sich nun zu einer Fernsehaufnahme im neuen Probelokal des Ortes im "Haus der Musik" angemeldet, dessen Aufnahme anschließend in der Sendung OÖ-Heute ausgestrahlt wird.Der genaue Termin wird so bald wie Möglich bekannt gegeben.Mehr über den Musikverein kann man auf der neuen Webseite nachlesen: http://www.mv-stgeorgen.at