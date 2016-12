Nach versuchtem Raub ist der Täter auf der Flucht

29.12.2016, 15:23 Uhr

Ein Mann versuchte in einem Lokal einem Kellner die Kellnerbrieftasche zu klauen.

GALLSPACH. Mit geballter Faust und in gebrochenem Deutsch forderte in einem Lokal ein unbekannter Täter einen Kellner auf, ihm seine Kellnerbrieftasche zu übergeben. Der 19-jährige Kellner liess sich nicht beirren und schlug dem Unbekannten die Brieftasche auf den Kopf, der daraufhin die Flucht ergriff. Die Fahndung nach dem Täter läuft.Weiße Turnschuhe, graue Jogginghose, schwarze Kapuzenjacke – Detail: Kapuze innen weiß. Der Täter trug außerdem nur an der rechten Hand einen schwarzen Handschuh, wobei der Zeigefinger rausschaute.Beschreibung des Täters:Ca. 1,80 bis 1,85 m groß, ca. 70 bis 80 kg schwer, ca. 16 bis 19 Jahre jung, kräftige Statur, Latino-Typ, Haare seitlich rasiert, auffällig: ca. 2 cm große Narbe an der rechten Wange.Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Grieskirchen unter 059133/4230-100.