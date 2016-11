Natternbach ist eine "junge Gemeinde"

28.11.2016, 11:50 Uhr

Der Landeskongress "Junge Gemeinde" bildete den feierlichen Rahmen zur Verleihung des Landespreises, den 55 Gemeinden aus Oberösterreich erhielten. In seiner Ansprache verwies Landeshauptmann-Stellvertreter Thomas Stelzer auf die Wichtigkeit einer engagierten Jugendarbeit: "Durch Miteinbeziehung der jungen Menschen profitieren nicht nur die Jugendlichen selbst, sondern auf vielfältige Weise auch die Gemeinde."Neben einem Vortrag von Bürgermeisterin Daniela Durstberger aus Lichtenberg zum Thema „Gemeinde-Jugendrat – ein innovatives Beteiligungsmodell aus der Praxis“ und einem Referat von Paul Eiselsberg zum Thema „Umgang Jugendlicher mit gesellschaftlicher Vielfalt – Ergebnisse der Oö. Jugendstudie 2016“ erhielten die Vertreter der Gemeinden weitere Informationen, die zu einer erfolgreichen kommunalen Jugendarbeit beitragen.Im Bezirk Grieskirchen wurde der Marktgemeinde Natternbach diese Auszeichnung zuteil. Stelzer überreichte den Landespreis an die Natternbacher Andrea Grüneis, Simone Reitinger. Bürgermeister Josef Ruschak freut es, dass sich die Jugend in seiner Gemeinde so engagiert.