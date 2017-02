Natternbacher Ortsmeister 2017

07.02.2017, 13:32 Uhr

Siebzehn Moarschaften kämpften bei Minustemperaturenum die fünfzehn Gradum den Einzug in das Finale.Letzt endlich setzte sich am dritten Tourniertag die Moarschaft" Westernclub " mit Moar Gumpinger Franz am Ende durch.Neben dem Wanderpokal, einem extra Polkal für den ersten Platzgab es noch eine genüssliche Brettljause gesponsert vom Wirt in Tal (Natternbach) .HERZLICHE GRATULATION zum errungenen Ortsmeistertitel 2017