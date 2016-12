Neues Einsatzfahrzeug für die FF Tolleterau

08.12.2016, 09:30 Uhr

Nach zweijähriger intensiver Planungs- und Umsetzungsphase konnte die Ersatzbeschaffung des 28-jährigen Tanklöschfahrzeuges der FF Tolleterau mit der Überstellung des neuen RLFA 2000 abgeschlossen werden. Kommandant Thomas Wieser ist sichtlich erleichtert und freut sich mit der gesamten Mannschaft über das neue Fahrzeug.

Früh am Morgen des 7. Dezembers machte sich eine Abordnung der FF Tolleterau nach Leonding auf, um das neue Rüst-Löschfahrzeug mit Allrad und 2000 Liter Wassertank entgegen nehmen zu können. Ein intensiver Einschulungstag stand auf dem Programm bevor das Fahrzeug an die Feuerwehr übergeben wurde.Der neue MAN mit 290 PS, Automatikgetriebe, Allrad und einem 18-Tonnen Fahrgestell bietet Platz für 2+5 Einsatzkräfte. Die Aluminiumtechnologie der Firma Rosenbauer ist tausendfach bewährt und dem aktuellen Stand der Technik angepasst. Dieses Hightech-Fahrzeug dient den Einsatzkräften bei ihrer Hilfeleistung und ist für jeden Einsatz bestens gerüstet.Die Tolleterauer Bevölkerung, viele Feuerwehrkameraden, eine Abordnung der Musikkapelle St. Georgen/Gr., Amtsleiter Johann Wimmer, Bürgermeister Karl Furthmair sowie der Abschnitts-Feuerwehrkommandant Brandrat Johann Kronsteiner empfingen das neue Feuerwehrauto im Rahmen des traditionellen "Tolleter Winterwaldes" vor dem Feuerwehrhaus.Bei heißen Getränken und wärmenden Speisen wurde von allen das neue Auto begutachtet und genauestens unter die Lupe genommen.Zwei wichtige Vormerk-Termine für 2017Am Samstag, 27. Mai 2017 findet ein Tag der offenen Tür bei der FF Tolleterau statt. Bei dieser Veranstaltung wird eine öffentliche Einsatzübung mit dem neuen Fahrzeug durchgeführt. Im Anschluss daran kann das Fahrzeug und das Feuerwehrhaus besichtigt werden.Die offizielle Fahrzeugsegnung mit den Gastfeuerwehren findet am Freitag, 28. Juli 2017 im Zuge des Tolleter Sommerfestes statt. Alle sind zu dieser Feierlichkeit herzlichst eingeladen!Alle Fotos gibt es auf der Bezirks-Feuerwehrhomepage unter www.bfk-grieskirchen.at