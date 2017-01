Peuerbacher Alpenverein blickt auf ein aktives Jahr zurück

02.01.2017, 17:31 Uhr

Die traditionelle Jahresabschlusstour führte die Vereinsmitglieder in die Rottenmaanner Tauern.

PEUERBACH. 2230 Teilnehmer absolvierten im Jahr 2016 102 Veranstaltungen des Alpenvereins Peuerbach, wie Obmann Franz Schönbauer in der Jahrestatistik den Funktionären mitteilte."Mit 50 Berg- und Wandertouren und 15 Skitouren wurden wir unserem Ruf als aktiver Alpinverein für Jung und Alt wieder mehr als gerecht", so Schönbauer.Die vielen Aktivitäten schlugen sich auch in den Mitgliederzahlen zu Buche.Mit 80 "Neuen“ die die vielen Aktivitäten nützen wollen , konnte die Mitgliederzahl auf 780 gesteigert werden.Auch im kommenden Jahr wird es wieder ein umfangreiches Programm für alle Altersgruppen und Interessenlagen geben. Obmann Franz Schönbauer und sein Team „tüffteln“ bereits wieder am Jahresprogramm für 2017.