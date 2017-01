Regionauten: "Immer in der Zeitung: Bei euch tut sich so viel"

04.01.2017, 08:59 Uhr

Stets am Geschehen: Unsere Leserreporter gestalten seit 2012 die BezirksRundschau mit.

BEZIRKE (jmi). Augen auf, wenn der Bericht mit dem orangen Regionauten-Logo beginnt! Dann sind unsere Leserreporter, sogenannte Regionauten, wieder am Werk. Seit 2012 können sich unsere Leser auf der BezirksRundschau-Homepageanmelden und dort kostenlos Berichte und Fotos veröffentlichen. Die besten Beiträge kommen jede Woche in die Printausgabe. Warum die BezirksRundschau das macht? Weil unsere Leser hautnah am Geschehen ihrer Heimatgemeinde sind – wie Günther Punz aus Hofkirchen und Eva Wahlmüller aus St. Marienkirchen/Polsenz, beide fleißige Regionauten.

Gemeinden als Regionauten

Ich bin Regionaut, weil mir vor Jahren die Einladung gefallen hat, die regionale mediale Berichterstattung mitgestalten zu können.Ich habe schon seit 2007 für die damalige Welser Zeitung Berichte über Samarein verfasst. Als diese eingestampft wurde, haben mich einige ältere Leute am Kirchenplatz angesprochen, dass sie meine Berichte über Samarein vermissen. Das hat mich motiviert, weiterzumachen und seitdem bin ich Regionautin.Ich stelle online, was meiner Meinung nach einen positiven Beweggrund hat und verdient, erwähnt und beachtet zu werden: persönliches Engagement junger Menschen oder einfach die kreative Gestaltung des Alltags. Vermutlich ist meine Berichterstattung sehr schullastig (Punz ist Lehrer der NMS, Anm.). Mich beeindruckt eben, was besonders junge Leute leisten können, und das möchte ich präsentieren.Vorwiegend berichte ich über Gemeindeveranstaltungen wie Marktfest, Ehrungen oder Adventfensteröffnung und über Vereine, bei denen ich auch dabei bin: Goldhauben, Bäuerinnen, Art im Dorf, Obstbauvereine.Hofkirchen ist eine kleine Gemeinde, in der jeder jeden kennt und regionale Berichterstattung Sinn ergibt. Je mehr Positives über die Hofkirchner berichtet werden kann, umso besser wird ein gutes Zusammenleben sicher gelingen.In Samarein tut sich über das Jahr sehr viel, es herrscht ein großer Zusammenhalt in den Vereinen. Auch als "Zugereiste" wird man sofort aufgenommen.Ich habe bisher erfreulicherweise nur sehr positive Rückmeldungen erhalten. Besonders die Eltern jener Kinder, über die ich berichte, freuen sich. Manchmal werden Artikel sogar ausgeschnitten, laminiert und als Erinnerungen in Sammelmappen aufbewahrt.Die Samareiner freuen sich, wenn von den Veranstaltungen Berichte mit Fotos in der BezirksRundschau zu sehen sind. Von Bekannten aus anderen Gemeinden hört man immer wieder: "Bei euch in Samarein tut sich so viel, ihr seid immer in der Zeitung."Auch viele Gemeinden in unseren beiden Bezirken Eferding und Grieskirchen berichten als Leserreporter über alle Geschehnisse vor Ort – wie die Stadtgemeinde Grieskirchen. Der Mann hinter dem Regionautenprofil ist Josef Zahrhuber. "Veröffentlicht werden alle aktuellen Ereignisse und Informationen, die für die Bevölkerung von Interesse sein könnten", erklärt Zahrhuber. In der Praxis heißt das: Neuigkeiten aus Gemeinde, Schulen, Kultur- und Sportleben sowie Ehrungen verdienter Gemeindemitglieder. Mit 75 Regionautenbeiträgen allein im Jahr 2016 hatte Zahrhuber bei den vielen Events in Grieskirchen einiges zu tun.Neugierig geworden? Hier gehts zu den Regionautenberichten von Eva Wahlmüller Günther Punz und der Stadtgemeinde Grieskirchen Lust selber zu Schreiben? Dann hier gleich kostenlos als Regionaut anmelden. Alle Infos zum Regionauten-Tool und wie Berichte erstellt werden können gibt es hier.