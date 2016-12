Rotarier helfen notleidenden Familien

16.12.2016, 07:22 Uhr

Die Grieskirchner Rotarier verteilten 7.000 Euro an sieben in Not geratene Familien im Bezirk.

BAD SCHALLERBACH (raa). Stellvertretend für sieben Familien aus sieben Gemeinde erhielt Bezirkshauptmann Christoph Schweitzer vom Rotary-Präsident Markus Achleitner 7.000 Euro.Der Grieskirchner Rotary-Club wurde 1970 von Heinz Pöttinger senior gegründet und zählt derzeit 47 Mitglieder, "die sich nicht nur wöchentlich treffen, um gut zu essen", wie Achleitner betont. So initierte der Club beim Grieskirchner Radmarathon das Rotary-Charity-Radeln, bei dem eben diese 7.000 Euro erradelt wurden. "Wir schauen hin, wenn es Notsituationen gibt um dann aktiv zu handeln und zu helfen", so der Chef der Grieskirchner Rotarier. "Es tut gut zu wissen, dass Menschlichkeit gezeigt wird, wenn existenzielle Not in Familien herrscht", freut sich der Bezirkshauptmann. "Die Rotarier sind stets zur Stelle, wenn es darum geht, schnell und direkt vor Ort im Bezirk zu helfen."Der weltweit vertretende gemeinnützige Club wurde 1905 in Chicago von Paul Harris gegründet und zählt heute rund 1,2 Millionen Mitglieder in üer 34.000 Clubs.Die Grieskirchner Rotarier unterstützen mit dem Geld beispielsweise eine kranke Mutter, einen zehnjährigen Jungen, der, nach einem körperlichen Angriff schwer traumatisiert, dank des Geldes in einem Hort bleiben kann oder eine fünfköpfige Familie, deren sanierungsbedürftiges Haus umgebaut werden musste. "Trotz des sehr engen sozialen Netzes in unserem Bezirk und der guten Unterstützung durch die Kinder- und Jugendhilfe des Landes Oberösterreich haben manche Familien Probleme, die vorzuschreibenden Selbstbehalte oder Eigenleistungen zu erbringen", so Schweitzer. "Hier springen des Öfteren die Service Clubs, insbesondere der Rotary-Club Grieskirchen, ein, um im Sinne der Solidarität zu helfen", so der Bezirkshauptmann.