RUSSKAJA bei ROCKTOBERFEST in Wallern

Beim "1. Wallerner ROCKTOBERFEST" erwarten die Besucher TOP-Bands - das absolute Highlight der beiden Festtage ist der Auftritt der österreichischen Band "RUSSKAJA" als Hauptact am Freitag, 14. Okt.

Samstag, 15. Okt.: Oktoberfest mit MaMuKaWa Wies'npiper

Bekannt als Studioband der beliebten ORF-Late Night Show "Willkommen Österreich" und ihrem Frontmann(Finalist der diesjährigen Dancing Stars Staffel), verbreitet RUSSKAJA bereits seit 10 Jahren Turbo-Polka für die Gesundheit. Eine multikulturelle Besetzung spiegelt genau die Power dieser Band wieder. Mit drei erfolgreichen Alben im Gepäck und über 60 Konzerten in 20 Ländern hat sich die Band ihr eigenes Russkaja-Genre und eine treue, immer größer werdende Fan-Basis erspielt. Für die Geigerin der Band,ist dies quasi ein Heimspiel - sie hat ihre Wurzeln in Grieskirchen und alsverfolgt sie ihre eigenen Soloprojekte.Die Rockbandrund um MaMuKaWa-Kapellmeister Bernhard Ortner wird dem Publikum als Supporting Band einheizen!Vorverkaufskarten um € 10,- sind bei oeticket, allen Raiffeisenbanken und bei der Sparkasse Wallern erhältlich. (AK € 13,- Einlass: 20 Uhr, Beginn: 21 Uhr, Sportanlage Wallern)Am Samstag, 15.10. wird's schließlich zünftig lustig. Für Oktoberfeststimmung werden die eigens formiertensorgen, die in der traditionellen Wies'n Besetzung mit Sängern, Bläsern und Rhythmusgruppe zünftige Blasmusik sowie aktuelle Hits zum Besten geben.Vorverkaufskarten für Samstag um € 8,- sind bei den örtlichen Banken und für beide Tage natürlich auch bei allen Musiker/innen der MaMuKaWa erhältlich. (AK € 10,- / Einlass: 19 Uhr, Beginn 21 Uhr)