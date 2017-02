Schlüßlberg: Humanitätsmedaille für Karin Kerschberger

07.02.2017, 11:50 Uhr

Am 6.2. überreichten Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer und Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer hohe Landesauszeichnungen an verdiente Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher. Karin Kerschberger, die langjährige Leiterin des OÖZIV Hofes Schlüßlberg, wurde dabei mit der Humanitätsmedaille ausgezeichnet.

20 Jahre Leitungstätigkeit

Weiterentwicklung des Hofes

Bemerkenswerter Einsatz

1995 begann Karin Kerschberger auf dem Hof Schlüßlberg zu arbeiten, zunächst in der Wohnbegleitung und als Bürokraft. Fast 20 Jahre war die Schlüßlbergerin als Leiterin des Hofes tätig; im Herbst 2016 wechselte sie in die Freizeitphase ihrer Altersteilzeit. Unter ihrer Leitung wuchs das Team an hauptberuflichem Personal auf 48 Personen und acht Zivildiener; insgesamt werden derzeit 52 Menschen mit Beeinträchtigungen in der Fähigkeitsorientierten Aktivität und im Wohnen begleitet.In ihrer Zeit als Leiterin entwickelte sich der OÖZIV Hof Schlüßlberg von einer reinen Landwirtschaft zu einem regional anerkannten Betrieb, der zB mit dem wöchentlichen „Schmankerlmarkt“ auch als Direktvermarkter punktet. Viele Neuerungen und Entwicklungen wurden von Karin Kerschberger gestartet und umgesetzt, wobei das Wohlergehen der am Hof Schlüßlberg tätigen Personen sowie die Weiterentwicklung des Hofes stets im Vordergrund standen.„Der langjährige Einsatz von Karin Kerschberger für Menschen mit Behinderung ist wirklich bemerkenswert. Wir freuen uns sehr, dass sie nun dafür die Humanitätsmedaille des Landes Oberösterreich verliehen bekommen hat,“ gratuliert Dr. Gerhard Mayr, Landesobmann des OÖZIV.