Technik macht Schule

29.12.2016, 16:03 Uhr

Der ehemalige PTS-Direktor Josef Straßhofer über sein Leben für die Technik und die Schüler.

GRIESKIRCHEN (raa). Still und leise ist Josef Straßhofer nach 40 Jahren Schuldienst in die Pension geglitten, wie er sagt. Dabei war der ehemalige Direktor in seiner aktiven Zeit ein sehr aktiver und engagierter Lehrer, der die polytechnischen Schulen als wichtiger Schritt in die Berufswelt aufwerten wollte und das auch erreichte.STRASSHOFER: Ich war fast 40 Jahre im Schuldienst, ausschließlich an der Polytechnischen Schule Grieskirchen, davon die letzten 16 Jahre als Direktor.

Die bedeutendste Änderung war die Einführung der acht Fachbereiche (Metalltechnik, Elektrotechnik, Mechatronik, Holztechnik, Bautechnik, Handel-Büro, Dienstleistungen, Tourismus), die auf die Anforderungen der Wirtschaft abgestimmt sind. Gut ausgestattete Werkstätten und Labore, die jetzt an der PTS im Schulzentrum vorhanden sind, sind die dafür notwendigen Voraussetzungen. Über Jahrzehnte wurden die Kooperationen mit Betrieben der Region ausgebaut und der Unterricht den gesellschaftlichen Bedürfnissen so weit wie möglich angepasst.Eine wesentliche Aufgabe der PTS ist die Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die Berufsschule und auf die sich ständig ändernde Arbeitswelt, die sie unmittelbar nach Abschluss der Schulpflicht erwartet. Neben der Vermittlung der fachlichen Inhalte spielt auch die Persönlichkeitsbildung an der PTS eine entscheidende Rolle. Die PTS ist jene Schule, die dem akuten Mangel an qualifizierten Fachkräften am meisten entgegenwirkt.Ich wollte bereits nach wenigen Wochen im Schuldienst den Elektronik-Unterricht modernisieren und damit den Schülerinnen und Schülern die modernen elektronischen Inhalte vermitteln. Daraus entstand 1987 mein Fachbuch „Elektronik mit Herz“, das nach wie vor im deutschsprachigen Raum aktuell ist.Ein wesentlicher Schwerpunkt meiner Tätigkeit als Schulleiter war die Einführung der Lehrlingsmesse, die vielen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gibt, frühzeitig Kontakte mit Ausbildungsbetrieben zu knüpfen.2009 erhielt ich mit dem Thema „Ultrahelle Leuchtdioden“ den ersten Preis beim österreichweiten Wettbewerb LED-Lichtgemeinde. Die gewonnen 1000 LED beleuchten jedes Jahr den Adventkalender an der Fassade der Stadtgemeinde und den Weihnachtsbaum am Kirchenplatz.Mit meinen Schülerinnen und Schülern aus dem Fachbereich Elektrotechnik gewann ich 2010 den IMST-Award der Elektronik-Firma Infineon mit der Arbeit „Moderne Elektronik mit professioneller Platinenfertigung“.Im Rahmen von mehreren EU-Projekten konnte ich mit Kollegen und Schülern Schulen in zwölf europäischen Staaten besuchen, die ihrerseits auch zu Gast bei uns in Grieskirchen waren. Der Ideenaustausch war für die Schule sehr wertvoll.Mein persönlicher Höhepunkt war das Masterstudium für Pädagogik an der Universität Klagenfurt, das ich vor zweieinhalb Jahren abgeschlossen habe.Ich war schon seit meiner frühesten Jugend Elektronikbastler und verunsicherte damals mit Mittelwellensendern meine nähere Umgebung. Da mir elektronische Basteleien sehr viel Spaß machten, habe ich schließlich als Lehrer versucht, mit diesem Thema auch die Schülerinnen und Schüler zu begeistern.Flüchtlinge waren nie ein wirklich großes Problem an der Schule. Das Thema wird in den Medien mehr aufgebauscht, als es in der Realität ein Problem ist. An einer Schule gelten für alle Schülerinnen und Schüler dieselben Regeln und das genügt. Wenn etwas mehr Stunden für spezielle Kurse zur Verfügung stehen würden, wäre das aber sicher von Vorteil. Qualifizierte Flüchtlinge sollten nach der Schulpflicht allerdings viel schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden. Schließlich besteht ein akuter Mangel an Fachkräften.Ein weiteres Problem unserer Zeit ist der Fachkräftemangel. Die Politik und die WKO bemüht sich ständig, dieses Problem mit verschiedensten Aktionen in den Griff zu bekommen. Welche Rollen können dabei PTS spielen?Die Polytechnische Schule spielt beim Fachkräftemangel eine größere Rolle, als dies oft öffentlich gesehen wird. Mit der Lehrlingsmesse, mit der Schnupperlehre, mit Betriebsbesuchen und vielen Aktivitäten mit der Wirtschaft versucht die Schule, dem Mangel an qualifizierten Fachkräften entgegenzuwirken. Tatsache ist, dass die PTS Grieskirchen die einzige Schule im Bezirk ist, die speziell auf Lehrberufe vorbereitet. Im Gegensatz zur oft nicht so guten öffentlichen Meinung ist die Anerkennung der PTS Grieskirchen seitens der Lehrbetriebe ausgezeichnet.Sollte es tatsächlich einmal eine Schulreform geben, die den Namen auch verdient, so habe ich dazu sehr konkrete Vorstellungen:1) Mehr praxisorientierter Unterricht wie z.B. in Südtirol oder Finnland, wo derzeit eine themenzentrierte Unterrichtsform besteht bzw. entwickelt wird.2) Ganztagsschule in verschränkter Form. Das bedeutet, Unterricht, Lernzeit und Freizeitgestaltung wechseln über den ganzen Tag verteilt ab. Die derzeit übliche Nachmittagsbetreuung erfüllt die Bedingungen einer modernen Pädagogik ganz und gar nicht.3) Einführung der Gesamtschule zur Verbesserung der Chancengleichheit. Im Gegensatz zur vielfach verbreiteten Meinung – Stichwort Einheitsbrei - handelt es sich dabei aber um eine hochdifferenzierte Schulform, in der die Talente und Interessen der Schülerinnen und Schüler in höchstem Maß berücksichtigt werden. Fast alle Schulen, die ich in Europa besucht habe, waren sehr gut funktionierende Gesamtschulen.4) Wozu Schule die Schülerinnen und Schülern bilden und ausbilden soll, ist mit wenigen Worten auf den Punkt gebracht: Handlungskompetenz durch Motivation.Auch auf Grund aktueller Testergebnisse, wie z.B. von PISA, werden konservative Schulstrukturen trotz politischer Widerstände in den nächsten Jahren in vielen Bereichen überwunden werden müssen. Deutschpflicht in den Pausen halte ich z.B. für einen schlechten Scherz. Es gibt deutlich wichtigere Themen in der Bildung. Im Pflichtschulbereich wird es vermehrt echte Ganztagsschulen, wo sowohl Lehrer als auch Schüler mehr Zeit an ihrem Arbeitsplatz verbringen, geben.Ja. Bürojobs wird es nicht so viele geben, wie gewünscht. Auch werden sich akademische Bildungswege von praxisorientierten Laufbahnen, z.B. über den Weg einer Lehre, in Zukunft nicht mehr stark unterscheiden.Oftmals meint man, es sei moderner Unterricht, wenn die Schülerinnen und Schüler vor Tablets oder Notebooks sitzen. Das sind Hilfsmittel, wie das ehemals bei der Einführung des Taschenrechners der Fall war. Entscheidend jedoch ist, dass fast ausschließlich praktisches Arbeiten, wie eben in der Wirtschaft auch, umfangreiches und nachhaltiges Lernen ermöglicht. Ich habe zahlreiche Elektronikkurse für Lehrer gehalten. Zwischen der Theorie an der Tafel oder am Computer und der tatsächlichen Lösung einer Aufgabe, z.B. beim Schaltungsbau, liegen Welten.Ich bin seit Jahrzehnten in einem parteiunabhängigen Lehrerverein aktiv und werde dort auch in Zukunft mitarbeiten. Auch werde ich mich weiterhin für die Grünen in der Gemeinde Grieskirchen engagieren.Derzeit befindet sich ein Otelo-Projekt (Offenes Technologielabor) in Grieskirchen im Aufbau, wo ich mich mit meinen elektronischen Interessen einbringen kann. Ansonsten wird mein Ruhestand sicher ruhiger.