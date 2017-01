Thürriedl & Mayr spenden 1.000 Euro fürs Christkind

16.01.2017, 19:19 Uhr

Für Freistadt und ev. Linz:Die Zivilingenieure Thürriedl & Mayr mit Sitz in Linz, Freistadt und Grieskirchen Ingenieurbüros spenden im Rahmen ihrer jährlichen Weihnachtsaktion heuer an den Verein „Ich bin Ich“ zur Unterstützung des sozialpädiatrischen Zentrums in Grieskirchen einen Betrag von EUR 1000. DI Norbert Mayr kennt den Verein „Ich bin Ich“ seit vielen Jahren und weiß um die Qualität der Arbeit, die hier vor allem für Kinder mit neuromotorischen Störungen geleistet wird.