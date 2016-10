Zwei Motorradlenker krachen frontal zusammen

02.10.2016, 20:09 Uhr

Zwei Motorradfahrer kollidierten in Taufkirchen an der Trattnach frontal. Beide mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden.

TAUFKIRCHEN/TRATTNACH. Ein junger Mann aus Schlüßlberg lenkte laut Polizei am 1. Oktober gegen 15:25 Uhr sein Leichtmotorrad auf einer Gemeindestraße im Ortsgebiet Taufkirchen an der Trattnach von der B137 Richtung Ortszentrum. Im Ort wollte er nach links in eine Zufahrtsstraße zu den Parkplätzen einer Wohnanlage einbiegen. Dabei stieß er mit dem vom Ortszentrum entgegenkommenden 53-jährigen Motorradlenker frontal zusammen. Beide Motorradlenker kamen zu Sturz. Sie wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Krankenhäuser Wels und Grieskirchen gebracht.