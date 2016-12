Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Wallern

04.12.2016, 08:55 Uhr

Pkw-Lenker gerät in den Gegenverkehr

WALLERN. Ein 82-jähriger Pensionist aus Wels lenkte laut Meldung der Polizei am 3. Dezember 2016, gegen 14.20 Uhr, seinen Pkw auf der B134 im Gemeindegebiet von Wallern in Fahrtrichtung Eferding. Ersten Erhebungen zufolge dürfte er auf Höhe Straßenkilometer 8,550 ohne ersichtlichen Grund auf die Gegenfahrbahn geraten sein, wobei er frontal in den entgegen kommenden Pkw einer Gallspacherin fuhr. Hinter der Lenkerin lenkte ein 48-Jähriger aus Wartberg seinen Klein-Lastkraftwagen ebenfalls in Richtung Wels. Auch er konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierte mit den zuvor zusammengestoßenen Fahrzeugen.

Der Pensionist und die Lenkerin wurden mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus Wels gebracht. Der Lenker des Klein-Lkws erlitt leichte Verletzungen. Alle drei Unfalllenker waren zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme ansprechbar. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.Drei Feuerwehren waren mit rund 40 Personen zur Bergung der Verletzten, Reinigung und Verkehrsregelung an der Unfallstelle im Einsatz.