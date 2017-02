01.02.2017, 17:29 Uhr

datenschutz missbrauch des austria embassy in manila

aussderdem klage ich,johann pichler..in parteisellung als bürge mit BM.I eve papier.... das austria embassy in manila auch an unser verfassungsmäßiges recht auf datenschutz zu ignorieren...das interview mach die private firma, bluewater..und somit überläst das embassy alle unsere daten der österreicher und philippines einer privaten firma..... die nur vom geldmachen lebt,und jederzeit auch unsere daten verkaufen kann..verlangt sowieso unserious und ilegal 75 .-peso.(tagesverdienst philippine 200.-peso) zur deponierung der privaten sachen die man abgeben muss..das gibt es nirgends auf der welt...und das inteview machen PRIVATE PHILIPPINES, die sogar ilegal das interview führt und fragt für ein 3 monate tourist visa..warum wir keine kinder haben ,warum wir nicht verheiratet sind..und und und..ausserdem, schwerwiegent..sagt sie brauche sowieso nur ausria visa..obwohl der vorgelegte bezahlte flug nach MÜNCHEN geht..also sendet sie armeda zur ILEGALLEN EINREISE nach deutschland..ein interviewer sollte schon wissen das münchen in deutschland ist und ein schengen visa braucht..schengen visa 60.-€ , austria visa 100.-€ geldmache...nachdem armeda sie darauf aufmerksam machte das der flug nach deutschland ist ,hat sie das interview verlassen um andere zu fragen was sie jetzt machen soll.die wusten aber auch nicht..so war es natürlich klar..NO VISA..obwohl alles zu 100 % erfüllt wurde ..-und vertraue nicht das sie nach 3 monaten nach hause geht..obwohl ich mit dem BM.I eve paper dafür gegürgt habe ,das alles ich bezahlen muss wenn das der fall wäre ..also ist der ablehnungsgrund auch illegal..ist mein risiko.ich vertraue....habe auch schon an präsident rody duterte informiert das das austria embassy unsere und auch philippinische rechte verletzt(DATENMISSBRAUCH des AUSTRIA EMBASSY) und diese PRIVATE firma schliest..ein interview hat noch immer ein österreichischer beamter auf österreichischen hoheitsgebiet zu führen,diese firma ist mit taxi 40 minuten entfernt..somit philippines..und eine befreundete private firma der frau des embassadore...ist ja wohl klar das so ein embassador in 17 jahren 7 x versetzt wird und 5 jahre in peking nur missionschef ..UND nicht nur wegen solcher unrechtmässsigen sachen..paris-bukarest-nord korea-south korea-hanoi-peking.dann seit 2013 in manila.....ich johann pichler verlange sofort meine papiere von der PRIVATEN firma bluewater zurück und das meine daten gelöscht werden am computer...DOMAIN adressse (austriaconsulatemanila@bluewater.com.ph)diese firma die illegal mit austria visa jemanden nach münchen senden will, und 75.-peso deposti verlangt.ist ilegale kriminelle institution....mit schein domain mail adress wo jeder denkt,das ist austria embassy....TÄUSCHUNG ...johann pichler (anglage,bürge beim BM.I das ich alles kosten trage falls armeda nicht nach 3 monaten nach hause geht,somit ist der ablehnungsgrund,sie vertrauen nicht das sie nach hause geht irelevant und illegal,ist alleine mein risiko)

