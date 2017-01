Der erste Sieg ist der schönste

21.01.2017, 20:42 Uhr

vom Schachverein Hofkirchen freute sich riesig über seinen ersten Rang in der U12 beim Schülerligaturnier in Haag/H. am Samstag, den 21. Jänner.Das vom Haager Schachverein perfekt organisierte Turnier war für 36 Kinder aus der Region ein optimales Wettkampffeld, um sich in der Denkstrategie des Schachsports zu messen.Die Hofkirchner waren mit 9 Mädchen und Burschen nicht nur die zahlenmäßig größte Teilnehmergruppe, sondern auch mit guten Platzierungen sehr erfolgreich:1. Platz U12: Jonas Mayr2. Platz U15: Gregor Diesenreiter3. Platz U10: Mario Edlbauer

Zur gleichen Zeit gingen in Gmunden die Runden 8, 9 und 10 der Meisterschaftüber die Bühne, bei denen die Hofkirchner (Richard Wurm, Nicolas Kaar, Jonathan Stafflinger und Maxi Weidenholzer) mit 3 Mannschaftssiegen ebenfalls für den Hofkirchner Schachverein sehr erfolgreich waren und sich mit dem Gesamtrang 5 eine respektable Ausgangssituation für das Finale der 14 oö. Jugendmannschaften im März verschafften.Die Ergebnisse im Detail:U15: http://chess-results.com/tnr259617.aspx?lan=0&art=... U12: http://chess-results.com/tnr259608.aspx?lan=0&art=... U8-10: http://chess-results.com/tnr257057.aspx?lan=0&art=... (Anm.: U10: Statt Mayr Jonas muss es Edlbauer Mario heißen)