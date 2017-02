Grieskirchner Schi-Stadtmeisterschaft 2017 - Erst 13 Jahre und schon Stadtmeister!

14.02.2017, 10:27 Uhr

Grieskirchner Schi-Stadtmeister 2017 im Riesentorlauf wurde der erst 13-jährige Mario Em (Naturfreunde Grieskirchen) mit einer fantastischen Zeit 45,34 sec. Den Titel „Grieskirchner Schi-Stadtmeisterin 2017“ errang Doris Mörtenhuber (Zeit 48,38 sec.), ebenfalls von den Naturfreunden Grieskirchen. Die Mannschaftswertung entschieden die „Pollhamer Flitzer“ (Franz Dobetsberger, Doris u. Lukas Mörtenhumer, Mario Em) für sich.

KLASSENSIEGER

Mit über 80 Starter(innen) und 14 Mannschaften war die heurige Schi-Stadtmeisterschaft am Hochficht bei strahlendem Sonnenschein und perfekten Pistenverhältnissen wieder ein voller Erfolg.Die Siegerehrung am Abend nahm Bürgermeisterin Maria Pachner zusammen mit den beiden Vizebürgermeistern Mag. Günter Haslberger und Michael Lehner im VZ Manglburg vor. Perfekt organisiert wurde die Meisterschaft in bewährter Weise von den Naturfreunden, Ortsgruppe Grieskirchen, unter Obmann und Rennleiter Helmut Kunze.Wir gratulieren herzlich!Bambini weiblich und männlichJulia Lindenbauer 1:05,63Kinder U10 weiblichBarbara Aigner 59,62Kinder U10 männlichMaximilian Lehner 59,97Kinder U12 weiblichSophie Redl 58,34Kinder U12 männlichDavid Hinterberger 1:03,93Schüler U14 weiblichAlleen Stürzlinger 1:05,38Schüler U14 männlichMario Em 45,34Schüler U16 weiblichLisa Grubeschitsch 50,95Allg. Klasse weiblichMiranda Reiter 54,01AK I weiblichEva Schindler 1:06,05AK II weiblichDoris Mörtenhuber 48,38 (Stadtmeisterin)AK III weiblichRosmarie Antlinger 1:08,36Schüler U16 männlichFlorian Dornetshumer 50,06Jugend U18 männlichDavid Grubeschitsch 47,47Jugend U21 männlichGernot Rathwallner 50,06Allg. Klasse männlichGabriel Povacz 49,33AK I männlichFredy Scheuringer 47,50AK II männlichFranz Dobetsberger 45,47AK III männlichFranz Berger 1:22,72Gäste männlichAndreas Hansinger 53,67MannschaftswertungPollhamer Flitzer(Franz Dobetsberger, Doris u. Lukas Mörtenhumer, Mario Em) 2:19,19