Der Union Skiclub Raika hofft auf Schnee in Neukirchen/Bameshub.

NEUKIRCHEN/W. Früh übt sich, wer im Schnee ein Meister werden will. Von 6. bis 8. Jänner findet am Hochficht ein Skikurs für Anfänger und Fortgeschrittene statt. Veranstaltet wird der Kurs vom Union Skiclub Raika. Bei ausreichender Schneelage wird der Kurs in Neukirchen/Bameshub durchgeführt. Die kleineren Teilnehmer werden spielerisch mit viel Spaß und Freude am Skifahren herangeführt. Wer den Schwung schon raus hat, kann seine Lage im Schnee sicher auch noch bei den Fortgeschrittenen verbessern. Anmeldungen können bis 21. Dezember bei der Raiffeisenbank Neukirchen/W. erfolgen.Aktuelle Infos unter www.union-neukirchen.at oder 0676814240461