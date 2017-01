Sportsgeist ist auch 2017 wieder gefragt

04.01.2017, 08:59 Uhr

Läufer, Radler und Denker können sich austoben: Termine für viele Sportevents stehen bereits fest.

"Wir stecken jetzt schon in den Vorbereitungen für unseren Radmarathon"

BEZIRKE (jmi). Die Bezeichnung "Winterspeck" kommt nicht von irgendwoher: Im Schnitt nehmen wir an den Weihnachtsfeiertagen etwa zwei Kilo zu. Kein Wunder, warum bei vielen mehr Sport ein Vorsatz fürs neue Jahr ist. Ausreichend Fitness, Motivation und vor allem Begeisterung ist in den kommenden Monaten wieder gefragt, denn die Termine für diverse Sportbewerbe stehen schon fest.

Weitere Sport-Termine:

Rad-Action verspricht der 24-Stunden-Radmarathon des RC Grieskirchen am 8. und 9. Juli. "Die Vorbereitungen für den Radmarathon beginnen bereits im Jänner. Wir sind gerade dabei, unsere Sponsoren zu suchen", erklärt OK-Leiter Wolfgang Breitwieser. 2016 traten 1.150 Starter in die Pedale und durchkreuzten Grieskirchen, Pollham und Bad Schallerbach. Für dieses Jahr werden mehr erwartet, denn "kleiner wird der Marathon sicher nicht. Wir haben heuer zudem eine andere Cupwertung", so Breitwieser.Die Laufdress darf man sich beim 12-h-Benefizlauf am 15. Juli in Prambachkirchen überwerfen. Dort geben Nachwuchsläufer, Amateure, Staffelläufer und Spitzenathleten wieder zugunsten der OÖ. Kinder-Krebs-Hilfe ihr Bestes. Nicht weniger schwitzen wird man beim 6. Spargel- und Wein-Lauf in Alkoven. Die 7-Kilometer-Strecke wird am 3. Juni bewältigt. Laufen in toller Kulisse darf man auch beim SV sedda Trattnach Uferlauf im August.Schüler mit Köpfchen kommen am 21. Jänner beim Schach zum Einsatz: Der Schachklub Haag lädt in den Gasthof Mittendorfer zum Turnier der Schülerliga im Kreis Mitte. Alle Jugendlichen der Jahrgänge 2002 und jünger dürfen sich messen. Fünf Runden in den vier Altersklassen U8, U10, U12 und U15 gilt es zu meistern.21. Februar, Raiffeisen Sportarena Grieskirchen3. bis 5. Februar, Sporthalle EferdingNachwuchsmannschaften U16, U13, U11, U10, U9 und U8 des OÖFV18. bis 19. März, Raiffeisen Sportarena Grieskirchen19. März, 2. April, 23. April, 7. Mai, Sportplatz Natternbach8. April, Stocksporthalle Natternbach13. Mai, Geboltskirchen10 Jahre, Jubiläumslauf, VA: LC MKW Hausruck