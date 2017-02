Testspiel gg SV Zaunergroup Wallern - 3:3

11.02.2017, 19:06 Uhr

Diese traten besonders in Halbzeit e i n s zutage, da stand es nämlich bereits 3:1 für die Gastgeber. In Halbzeit z w e i stabilisierte sich die Abwehrkette und ließ nichts Zählbares mehr zu.Die äußeren Bedingungen passten und es entwickelte sich eine flotte Partie. Florian Spitzer scorte für die Trattnachtaler in Minute 17. Und man wollte seinen Augen kaum trauen, als SC-Neuzugang Kiril Penchev Chokchev auch schon zum Ausgleich einnetzte. Dieser Treffer versetzte den OÖ-Ligisten jedoch nicht in Stockstarre, vielmehr mussten die SC-ler noch zwei weitere Treffer bis zum Pausenpfiff schlucken. Und mit einem 3:1 für die Hausherrn ging´s in die Pause.In der zweiten Halbzeit führte ein etwas glücklicher Umstand zum Anschlusstreffer durch Tomas Oravec. "Dummes" Handspiel im Strafraum führte zu einem Strafstoß, den der Marchtrenker Goalgetter souverän verwandelte.Ausgleich zum 3:3 durch Chokchev nach Vorarbeit des quirligen Mayr David.Vorschau: Am Samstag, 18.2.2017, 14:00 Uhr, ein weiterer Test gg WSC-HerthaAm Dienstag, 14.2.2017, 19:30, gibt´s noch einen Test gg UNION Allhaming im Mauth-Stadion